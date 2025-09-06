Предупредиха България за 7 септември

Пиксабей

Става ясно, че днес и утре са възможни магнитни бури, това е много неприятно за някои хора. Такива са по-възрастните или с хронични заболявания, предаде Нова Варна

Това означава, че днешната магнитна буря ще бъде поне от клас G1. Това се потвърждава от данни на Британската геоложка служба.

Експертите прогнозират, че на 6 и 7 септември магнитното поле на Земята ще се колебае от спокойно състояние до слаба магнитна буря. Магнитни бури се наблюдават на Земята от няколко дни.

Как да се предпазим?

Въпреки че за повечето хора магнитните бури не представляват сериозна опасност, специалистите препоръчват хора с чувствителност към промени в геомагнитната активност да избягват натоварване и да се хидратират добре. За астрономите и фотографите обаче такива бури са истински подарък – шанс да уловят зрелищни кадри на небесните феномени.

