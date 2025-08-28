Предупредиха България за септември

Пиксабей

Синоптикът прогнозира рязко понижение на температурите

Високи летни температури до 33-38 градуса в североизточните части на страната се очакват до края на август. В София в събота термометрите ще показват между 33 и 34 градуса, съобщи синоптикът Петър Янков в ефира на предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

"Изпращаме август със съвсем летни температури и слаби ветрове. Събота ще бъде най-подходящият ден за почивка както по Черноморието, така и в планините", обясни Янков.

Според прогнозата на синоптика, от неделя ще настъпи рязко понижение на температурите, като на 2500 метра надморска височина максималните стойности ще бъдат около 8 градуса. Вятърът ще се усили и ще духа от северозапад.

Валежи и гръмотевици

Дъждовете първо ще обхванат Западна и Централна България, а след обяд ще достигнат и до Черноморието. "Очаква се силна гръмотевична дейност, има условия за градушки", предупреди Петър Янков.

Ще се наблюдава развитие на мощни купесто-дъждовни облаци. В София температурите рязко ще се понижат от 33 до 25 градуса, но захлаждането ще бъде краткотрайно.

Температурите отново нагоре

"В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата", успокои синоптикът.

Истинското застудяване и разваляне на времето се очаква след 9 септември. "Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември", поясни Петър Янков.

През третата десетдневка на септември ще се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не се очакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.

