Предупредиха британците: От неделя ще чакате с часове за влизане в ЕС

Британските граждани, пътуващи за Европа, ще трябва да се подготвят да четиричасови опашки, когато от утре в действие влиза новата европейска гранична система, пише Пи Ей Мидия, цитирана от БТА.

Системата наречена „Вход-изход“ ще засегне хората от страни, които са извън Шенгенската зона за безвизово пътуване и следователно и британците.

Вчера Европейската комисия съобщи, че системата влиза в сила от неделя поетапно. ЕК припомни, че страните от ЕС и от Шенгенската зона ще започнат да събират електронни данни на гражданите от чужди държави, които идват за престой до 90 дни.

Предвижда се преходът да продължи шест месеца, като първоначално държавите ще определят на кои граници да бъдат въведени промените, а след това новата система ще заработи на всички гранични пунктове. С новите процедури отпада подпечатването на паспортите и то се заменя с електронни записи в системата. Очаква се промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и разкриването на случаите на измами с документи и самоличност.

В системата ще бъдат записвани паспортните и биометричните данни на пътника (снимка на лицето и пръстови отпечатъци). След първоначалното въвеждане на данните им, чужденците ще преминават при последващо пътуване само бърза проверка. Някои държави могат да решат да автоматизират допълнително процесите си със системи за самообслужване, пояснява комисията.

От 10 април догодина се предвижда системата да работи изцяло.

За повечето британски пътници процедурите по влизане в Шенгенската зона ще се изпълняват на чуждестранните летища, добавя Пи Ей Мидия. Според Джулия Ло Бу-Сайд, изпълнителен директор на „Напреднало пътническо партньорство“ – мрежа от независими туристически агенции и агенти, това означава, че на британците, които ще преминават през големите летища в Южна Европа, като например тези в Италия, Испания или Португалия, се препоръчва да очакват до четири часа опашки за този първоначален етап от новата система за влизане в Шенгенската зона.

Когато по едно и също време пристигат много полети от различни направления, може да се очакват закъснения, допълва експертката. Според нея в идните седмици нещата ще се оправят, когато персоналът и пътниците се фамилиаризират с новите процедури за влизане в Шенгенската зона.

