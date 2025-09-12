Предупредиха два големи града: Идва буря с градушка

Пиксабей

Очакват се валежи в следобедните часове над Североизточна България.

Според модела валежната зона ще се премести на юг и ще обхване района на Стара Загора и Ямбол, като на места ще има и градушки, предаде Метео Балканс.

Данните са от вчерашния рън на модела в 12:00 UTC, но въпреки това той засега се справя добре с прогнозата

