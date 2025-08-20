Предупредиха ни кога ще е жега и кога студено до края на седмицата

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След няколко дни на прохлада и валежи утре лятото в страната се завръща, зарадва синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова.

Сутринта ще бъде ясно и хладно, с минимални температури между 13 и 18 градуса. През деня ни очакват много слънчеви часове и незначителна купеста облачност. Само над планините вятърът ще е слаб от югоизток и показанията на термометрите бързо ще се повишават.

Максималните в повечето райони и ще достигат от 29 до 35 - 36 градуса, като най-високи стойности ще отчитат в западната част от страната.

След по-хладното и облачно време през последните два дни утре по Черноморието се очертава един слънчев и приятен летен ден, съобщи още тя. Вятърът ще умерен от югоизток и температурите ще достигат около 30 градуса. Морето ще се успокои, а водата ще е с приятните 25 - 26 градуса.

Планините ще предлагат прекрасни условия за разходки и туризъм. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево, като все пак следобедните часове се очакват и малко облаци. Вятърът ще смени посоката си от югоизток и на 1500 м температурите ще достигат 23 - 24 градуса.

Петъчният ден у нас ще започне със слънце, а в ранния следобед в най-топлите райони ще отчитат до 36 - 37 градуса. По-късно над северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали и прегърни.

В събота ще настъпи захлаждане, като слаби валежи са възможни в източните райони и планините, а в останалата част от страната ще бъде слънчево.

В неделя, както и през първите дни от новата седмица, ще се радваме на много слънце. Сутрин ще бъде хладно, а максималните температури ще достигат около 30 градуса, обясни тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!