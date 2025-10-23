Предупредиха пиещите Бъбъл тий

Пиксабей

Те са навсякъде, цветни чаши, покрити с перли от тапиока, сламки с голям диаметър и десетки вкусови комбинации.

Чаят с мехурчета, известен още като бъбъл тий или боба чай, е тайванска напитка, популярна в цял свят, която съдържа овкусен чай, мляко или плодове, подсладители и характерните дъвчащи топчета от тапиока (перли). Напитката често се сервира студена и се предлага с различни топинги и сиропи, като например манго, пъпеш, ягода и други, пише БТВ

Но зад тази пъстра и Instagram-популярна напитка се крият потенциални рискове за здравето, които експертите все по-често обсъждат, пише Тhe conversation.

Олово в перлите от тапиока

Разследване на Consumer Reports в САЩ открива високи нива на олово в някои продукти за приготвяне на чай с мехурчета, тревожен резултат, който повдига въпроси и за безопасността на напитките, продавани в други страни.

Във Великобритания все още няма публикувани подобни тестове, но резултатите потвърждават един известен факт: тапиоковите перли се произвеждат от нишестето на растението касава, което лесно абсорбира тежки метали от почвата, включително олово.

Продължителният прием на олово, дори в малки количества, може да увреди нервната система, бъбреците и черния дроб, като децата са особено уязвими.

Опасности за храносмилателната система

Перлите от тапиока не само са трудносмилаеми, но и богати на нишесте, което може да забави изпразването на стомаха (гастропареза). При прекомерна консумация са възможни и чревни запушвания, проявяващи се с гадене, повръщане и коремна болка.

Затлъстяването утроява риска от високо кръвно налягане при децата

Дори добавки като гуарова гума, използвана като сгъстител, могат да причинят запек, ако напитката се консумира често.

Риск за бъбреците и пикочните пътища

През 2023 г. тайвански лекари отстраняват над 300 камъка от бъбреците на 20-годишна жена, която редовно пие чай с мехурчета вместо вода. Медиците посочват, че някои съставки на напитката, като оксалати и високи нива на фосфати, могат да допринесат за образуването на камъни. Макар случаят да е изключение, той подчертава риска от прекомерната ѝ употреба.

Опасност от задавяне

Чаят с мехурчета може да бъде опасен и по друга причина, перлите от тапиока са потенциална причина за задавяне, особено при малки деца.

Документирани са и инциденти с възрастни. В Сингапур 19-годишна жена загива, след като вдишва три перли, засмуквайки силно през блокирана сламка, а друга оцелява благодарение на бърза реакция на свидетели.

Захарна бомба в чаша

Една от основните причини за критиките към напитката е високото съдържание на захар. Повечето видове чай с мехурчета съдържат между 20 и 50 грама захар, количество, сравнимо с това в кен кола. Изследване в Тайван показва, че деца, които редовно консумират напитката, са с 1,7 пъти по-висок риск от поява на кариеси.

34% от децата не спят достатъчно: Лошият сън е свързан със затлъстяване

В Калифорния чаят с мехурчета вече се смята за един от факторите, допринасящи за детското затлъстяване. Високата концентрация на захари и мазнини увеличава риска от развитие на диабет тип 2, затлъстяване и метаболитен синдром, а при продължителна консумация и на омазняване на черния дроб.

Възможни връзки с менталното здраве

Нови проучвания от Китай установяват връзка между честата консумация на чай с мехурчета и повишен риск от тревожност и депресия.

При възрастни, включително медицински сестри, редовната употреба на напитката се свързва с по-ниски нива на благополучие, хронична умора и симптоми на бърнаут.

Макар причинно-следствената връзка да не е напълно доказана, експертите предупреждават, че комбинацията от захар, кофеин и изкуствени добавки може да има влияние върху менталното здраве.

Перли, видими на скенер

Медицинските специалисти съобщават и за любопитен ефект при някои пациенти, приети по други причини (като травми или апендицит), на образните изследвания се откриват десетки перли от тапиока в стомаха и червата. Те изглеждат като камъни и понякога могат да доведат до объркване при диагностиката.

Чаят с мехурчета, или бъбъл тий, не е нужно да бъде напълно избягван, но специалистите съветват той да се приема като рядко, а не като ежедневен навик. Ако решите да му се насладите, направете го без сламка, така имате по-добър контрол върху приема и намалявате риска от задавяне.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

