Предупредиха шофьорите за намалена видимост край Търговище

Мъгла ограничава видимостта в област Търговище. В ранните сутрешни часове видимостта е била до 50-80 метра, постепенно се вдига и достига – 80-100 метра. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) в Търговище.

Мъглата е повсеместна. Най-гъста е тя в района на община Антоново, за това от институцията апелират пътуващите по главния път София - Варна да се съобразяват с есенно-зимния сезон.

По данни на дежурния в област Търговище няма сигнали за пътно-транспортни произшествия. Настилките са мокри. Водачите да се движат със скорост, съобразена с метеорологичните и пътните условия, съветват от ОПУ.

