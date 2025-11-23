Предупредиха туристите за планинските разходки в неделя

снимка: Булфото

Лоши са условията за туризъм в планините, има мъгла и силен вятър, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Температурите са от 0° до 6° градуса във високите части на планините. На връх Ботев температурата е нула градуса. На "Алеко" на Витоша вали слаб сняг.

Планинските спасители съобщиха, че вчера вечерта екипи са помогнали на трима младежи на около 14-15 години да слязат от Витоша и да се приберат.

Според прогнозата за времето над планините днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

