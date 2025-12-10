Предупредиха всички за плащанията с карти в ресторантите на Нова година

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Всички, които ще посрещнат Нова година в най-големия нощен клуб в Бургас, трябва да си носят пари в брой – левове и евро, както и дебитни карти. Това обяви мениджърът на заведението.

Според Венцислав Пехливанов всичките тези варианти са удачни за новогодишната нощ, но предпочитат разплащането да бъде в брой, тъй като се опасяват, че при картовите плащания може да има по-голямо забавяне при конверсията в системата.

От банката, с която работим, увериха, че от 22:00 часа на 31-ви декември до 01:00 часа на 1 януари 2026 година, няма да могат да се правят картови плащания. Това предполага, че след 01:00 нататък ще може да се правят такива, допълни той.

Пехливанов обясни също как ще процедират, ако евентуално този час не бъде спазен, а един клиент например иска да си плати сметката и да си тръгне, но не е предвидил средства в брой.

Искрено се надяваме такива ситуации да бъдат малко или да не се случат въобще. Но, ако се случи нещо подобно, ние предварително сме запознали всички наши клиенти, които са се свързали с нас по телефона за резервации, да разполагат с пари брой. Това е най-удачният вариант за всички, категоричен е Пехливанов.

Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, тъй като сме обезпечени в евро, с евробанкноти, евроцентове и евромонети. Ако стане така, че в един момент свършат, законодателят е предвидил и връщане в лева на рестото. Подготвени сме и за това, ъпдейната ни е системата, и няма да има проблеми някой да плати в лева, а ние да върнем рестото в евро, добави по Нова Тв Венцислав Пехливанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!