Предупредиха за 7 и 8 август: Идва G2

Астрономи и космически агенции предупреждават за възможна умерена геомагнитна буря (клас G2), която се очаква на 7–8 август 2025 г., предаде Метео Балканс.

Причината за това космическо явление е сблъсъкът на изхвърлени заредени частици със слънчевия вятър. Тези региони съдържат засилени магнитни полета, подобни на тези при короналните изхвърляния на маса (CME), което ги прави особено активни и способни да предизвикат ярки северни сияния. Астрономите предупреждават, че бурята може да се усили до ниво G2.

Причини:

Слънчевата активност се е повишила до умерено ниво, като през последните 24 часа са регистрирани около 17 изригвания от C-клас и три от M-клас. Най-силното от тях е било от клас M2.9, произхождащо от регион AR4168, който се характеризира със сложна „делта“ магнитна конфигурация, предаде Метео Балканс

Две коронални изхвърляния на маса (CME) – едното след изригването M2.9, а другото, свързано с филамент близо до северния център на слънчевия диск около 04:00 UTC на 3 август – може да имат насочен компонент към Земята. Възможно е те да достигнат планетата около 7–8 август.

Къде могат да се наблюдават сиянията?

Жителите на Северна и Централна Европа, Канада и северните щати на САЩ – от Ню Йорк до Вашингтон – трябва да бъдат в готовност за наблюдение на аврори (северни сияния) в нощното небе. Най-доброто време за наблюдение е около полунощ, далеч от светлинното замърсяване на градовете.

Огромна дупка в атмосферата на Слънцето е насочена към Земята

В същото време масивна коронална дупка се е отворила в слънчевата атмосфера и изпраща поток от бърз слънчев вятър директно към Земята. Според данни от Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), тази дупка се простира на почти един милион километра през южното полукълбо на Слънцето.

Короналните дупки са области с по-ниска плътност на плазмата и отслабено магнитно поле, откъдето слънчевият вятър излиза с висока скорост. Когато тези потоци достигнат Земята, те могат да взаимодействат с нейното магнитно поле и да засилят геомагнитната активност.

Какво може да ни причини магнитната буря?

Обикновено смущенията породени от нея, влияят неблагоприятно на възрастните и на хората със слаб имунитет. Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение, колебание в кръвното налягане и слаба концентрация.

Какво представлява геомагнитната буря?

Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км. в секунда. Обикновено около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Заредени частици успяват да проникнат през полярните области и да предизвикат образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове.

Как да се предпазим?

При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.

Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.

