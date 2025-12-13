Предупредиха за гъста мъгла на магистрала "Тракия"
Гъста мъгла на АМ "Тракия", съобщи репортер на "Фокус". Тя започва от района на Стара Загора.
Репортерът ни се движи в посока Бургас и допълни: "Доста е гъста мъглата. Температурата е нула градуса. Шофьорите да се движат с повишено внимание".
В същото време Община Банско издава заповед за временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско – х. "Вихрен“.
Ограничението е в сила да участъка от местност "Шилигарника“ (първи паркинг) до хижа "Вихрен“.
Забраната ще важи до 12 април 2026 г.
Ограничението важи за всички ППС, освен ако в заповедта не са предвидени изрични изключения (специализиран транспорт, аварийни автомобили и др.).
