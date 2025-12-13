Предупредиха за мъгли в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота ще преобладава разкъсана висока облачност. По-значителна ще бъде тя над Източна България. На повече места в равнините ще се образува и мъгла. Около река Дунав, Софийското поле и Горнотракийската низина не са изключени и целодневни мъгли.

През деня в събота над почти цялата страна ще преобладава слънчево време. Около водните басейни ще има условия за мъгли или ниска инверсионна облачност. Около р. Дунав, Софийското поле, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо през целия ден. Над останалата част от страната след обяд облачността ще се разкъса до слънчево време. По-значителна ще бъде облачността през целия ден в Източна България.

През нощта срещу събота времето ще бъде предимно ясно, сутрин – мъгливо. Минималните температури ще са между минус 2°С и +1°С. През деня ще има разкъсвания на облачността, а следобед тя ще се разсее до слънчево време. Максималните температури ще достигнат 10–11°С. Ще духа слаб западен вятър.

В планините времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°С, а на 2000 метра – около 3°С, допълва meteobalkans.com.

Преди обяд ще бъде предимно облачно или с мъгла. През деня – с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 11°С. Вълнението на морето ще е 1–2 бала.

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, а в равнините – мъгливо. Ще има условия и за целодневни мъгли в Южна Румъния и Сърбия.

