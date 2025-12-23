Предупредиха за мъгли във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник над по-голямата част от страната ще преобладава разкъсана висока облачност. В Дунавската равнина и Тракия ще има и ниска слоеста облачност или мъгла. Видимостта ще е между 200-500 метра!

Очакваните минимални температури ще бъдат между 2°С и 4°С в котловините на Западна България, планинските райони, Предбалкана и крайните североизточни части. По-студено ще е в местата с мъгли – от минус 2°С до минус 1°С. Там ще се образуват и заледявания. По-топло ще се задържи по Черноморието и северно от планините – до 5–6°С.

През деня във вторник ще има условия за целодневни мъгли или ниска инверсионна облачност в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Мъгли ще се образуват и в района на Перник, Кюстендил и Благоевград. Към края на деня от югозапад над Югозападна България ще започнат валежи от дъжд, свързани с очакваното влошаване на времето между 24-25-ти декември. Максималните температури ще бъдат между 5°С и 8°С, По-хладно ще се задържи в местата с мъгли – до 2–3°С. Над Източна България ще има и слаби валежи от дъжд.

Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а в Източна България – от североизток.

Времето в София

През нощта срещу вторник времето ще бъде предимно облачно, а сутрин – мъгливо. Минималните температури ще са между минус 1°С и плюс 2°С. През деня мъглата ще се вдигне, но ще остане облачно. Максималните температури ще достигнат 4–5°С. Ще духа слаб западен вятър.

Времето в планините

В планините времето ще бъде предимно слънчево в планините на Западна България и Западна Стара планина. Предимно облачно ще е в Странджа, като се очакват и слаби валежи от дъжд. Привечер от югозапад облачността ще се увеличи, а през нощта срещу сряда ще започнат и валежи от сняг. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, а на 2000 метра – около 1°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще бъде предимно облачно или с мъгли. През деня ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7°С и 10°С. Вълнението на морето ще е 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, а в равнините – мъгливо. Ще има условия за целодневни мъгли в Южна Румъния и Сърбия. Валежи от дъжд се очакват в северозападните части на Турция и цяла Гърция.

