Предупредиха за нова вълна от птичи грип

снимка: Пиксабей

Необичайно ранното огнище на случаи на птичи грип, засягащо голям брой диви птици и птицеферми в Европа и Северна Америка, поражда опасения за повторение на предишни кризи, които доведоха до масово унищожаване на птици и повишаване на цените на фуражите, съобщи Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH), предава Reuters.



Организацията обяви, че по-ранната поява на епидемии е тревожна, но не и застрашаващ.



"Не трябва да има тревога в общественото здравеопазване. Увеличаването на броя на случаите може да има различни обяснения. Това, което трябва да разгледаме, е самият вирус“, заявява ръководителят на научния отдел на WOAH Грегорио Торес.

