Предупредиха за опасно време във вторник на много места

Очаква се усложняване на пътната обстановка.

Висок риск от наводнения по Южно Черноморие, включително в районите на Варна, Балчик, Шумен и Добрич.

Високи нива на реките се очакват и в Предбалкана – около Велико Търново, Плевен и Ловеч. Значителни валежи се прогнозират и над Южна България.

Поради преовлажнената почва е издадено ниво 2 (червен код).

Не пътувайте в районите с червен цветя (ниво 2), очакват се свлачища прогноз бедствие риск наводнение.

През нощта срещу вторник времето над почти цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Валежите ще се засилят около полунощ в Централна, Южна и Източна България. По-значителни количества се очакват в Югоизточна България, както и в района на Рило-Родопския масив. Съществени валежи са вероятни и в Дунавската равнина, особено в Предбалкана.

В планинските райони от Югозападна и Южна България валежите ще преминават в сняг, като границата между дъжд и сняг ще се понижи над 1200-1300 метра.

Минималните температури ще бъдат между 9°C и12°C.

Във вторник времето в почти цялата страна ще остане предимно облачно и дъждовно. На много места ще паднат значителни валежи, особено в Централна Северна България. В Югоизточна и Източна България се очакват гръмотевични бури, придружени от силен вятър с пориви до 70–90 км/ч. В тези райони валежите ще бъдат проливни и са издадени предупреждения за опасно време.

През деня ще духа умерен вятър от североизток-изток. Температурите ще се задържат по-високи в Източна България, докато следобед над Западна и Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад, като ще прониква по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°C, а в Източна България и по Черноморието – между 14° и 19°C.

Времето в София

През нощта срещу вторник в София ще е облачно с валежи от дъжд, а над 1200 метра – и от сняг. Минималните температури ще бъдат 9°–11°C. Във вторник дневните температури ще са същите както и минималните – около 8°–11°C.

Времето в планините

В планините във вторник времето ще е облачно с валежи, по-значителни в Рило-Родопската област, Западна и Централна Стара планина, както и в Странджа. Над 1200–1300 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг, а през следващите 48 часа границата на снега ще се понижи и под 1200 метра.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 9°C, а на 2000 метра – около 1°C.

Времето по Черноморието

По Черноморието през нощта облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Във вторник ще е предимно облачно, с по-значителни валежи по Южното Черноморие. След обяд и по Северното Черноморие. Ще духа умерен североизточен вятър, с тенденция да се ориентира от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°C. Вълнението на морето ще е 3–4 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

През следващите 42 часа Балканите и България ще бъдат под влияние на средиземноморски циклон. Ще продължи преносът на по-топла и влажна въздушна маса, което ще доведе до обилни валежи, а в някои райони – и до гръмотевични бури.

В Западна и Централна България се очакват значителни количества валежи, които могат да доведат до повишаване на нивата на реките и подпочвените води. В Централна Северна и Югоизточна България съществува риск от локални наводнения.

