Предупредиха за опасност на Димитровден

Пиксабей

От НИМХ съобщиха, че има опасност от от възникване на поройни наводнения в неделя вечер. Информацията е на база регионален прогностичен модел ALADIN-BG, Европейска система за информираност при наводнения (EFAS) и системата BSMEFFGS

Дунавски басейн:

Във вечерните часове на 26.10 и през нощта срещу 27.10.2025 г. във водосборите на:

– р. Габерска;

– р. Ябланица;

– р. Височка;

– р. Огоста –във водосборите на р. Берковска, р. Ботуня, р. Врещица, р. Дългоделска, р. Златица;

– р. Искър – по основната река и във водосборите на р. Бистрица, р. Егуля, р. Искрецка, р. Лакатица, р. Лесновска, р. Лопушница, р .Мальовица, р. Палакария, р. Планщица, р. Пряка, р. Суха, р. Урдина, р. Черни Искър, р. Шипочница;

Източнобеломорски басейн:

Във вечерните часове на 26.10.2025 г. във водосборите на:

– р. Марица – по основната река и във водосборите на р. Тополница, р. Гуцалска, р. Мътивир, р. Очушница.

Западнобеломорски басейн:

Във вечерните часове на 26.10 и през нощта срещу 27.10.2025 г. във водосборите на:

– р. Струма – по основната река и във водосборите на р. Арката, р. Берсинска, р. Бистрица, р. Брезнишка, р. Глогошка, р. Гращица, р. Гюбрена, р. Джерман, р. Елешница, р. Илийна, р. Конска, р. Копривлен, р. Лисийска, р. Ломничка, р. Лява река, р. Новоселска, р. Речица, р. Рилска, р. Църна.

Прогнозирани поройни наводнения по общини

Във вечерните часове на 26.10 и през нощта срещу 27.10.2025 г.:

– обл. Благоевград (общ. Благоевград)

– обл. Кюстендил (общ. Бобов дол, общ. Бобошево, общ. Дупница, общ. Кочериново, общ. Кюстендил, общ. Невестино, общ. Рила, общ. Сапарева баня);

– обл. Монтана (общ. Берковица, общ. Вършец, общ. Георги Дамяново);

– обл. Пазарджик (общ. Панагюрище);

– обл. Перник (общ. Брезник, общ. Земен, общ. Радомир, общ. Трън);

– обл. София – град (общ. Столична);

– обл. София – област (общ. Годеч, общ. Драгоман, общ. Елин Пелин, общ. Етрополе, общ. Златица, общ. Ихтиман, общ. Костенец, общ. Самоков, общ. Своге);

