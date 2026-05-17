Предупредиха за порои в 6 области

Снимка Булфото

Опасно ще е времето днес в няколко наши области.

Жълт код за интензивни валежи е в сила за 6 области в неделя – 17 май. Предупреждението от първа степен е за Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Очакваните количества валежи в тези райони са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

В неделя над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи, на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили, и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, максималните ще са от 14°-16° на места в Западна и Североизточна България до 20°-22° в Горнотракийската низина

Максимални температури в най-големите градове:

София – 14°

Пловдив – 22°

Варна – 17°

Бургас – 20°

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с тенденция на отслабване.

В началото на новата седмица ще остане ветровито, с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно.

В средата на седмицата вятърът от северозапад отново ще се усили. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Източна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, пише btvnovinite.bg.

