Предупредиха за прекъсване на тока в центъра на Варна

Поради обезопасяване и оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия в част от центъра на Варна са възможни смущения в електрозахранването в събота, 20 декември.



Между 9 и 17 часа смущения са възможни в карето между ул. "Дрин", бул. "Сливница", бул. "Приморски", ул. "Александър Дякович", ул. "Кракра".



Без ток ще остане и бул. Съборни 42 (Централна поща).

