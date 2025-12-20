Предупредиха за прекъсване на тока в центъра на Варна
снимка: Пиксабей
Поради обезопасяване и оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия в част от центъра на Варна са възможни смущения в електрозахранването в събота, 20 декември.
Между 9 и 17 часа смущения са възможни в карето между ул. "Дрин", бул. "Сливница", бул. "Приморски", ул. "Александър Дякович", ул. "Кракра".
Без ток ще остане и бул. Съборни 42 (Централна поща).
