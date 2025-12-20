реклама

Предупредиха за прекъсване на тока в центъра на Варна

20.12.2025 / 07:10 0

снимка: Пиксабей

Поради обезопасяване и оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия в част от центъра на Варна са възможни смущения в електрозахранването в събота, 20 декември.

Между 9 и 17 часа смущения са възможни в карето между ул. "Дрин", бул. "Сливница", бул. "Приморски", ул. "Александър Дякович", ул. "Кракра".

Без ток ще остане и бул. Съборни 42 (Централна поща).

