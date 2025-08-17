Предупредиха за сериозен трафик в Гърция

кадър БНТ/архив

Силен е трафикът в Гърция. Полицията приканва днес за внимателно шофиране и спазване на временните ограничения.

Пътна полиция информира,че е много силен трафикът към граничните пунктове с България и Северна Македония. Туристите,които пристигнаха в Гърция за дълъг уикенд се завръщат. На пристанищата също е претоварено, понеже гърците също се завръщат от почивка, допълва БНР.

Властите предупреждават, че са въведени из-вънредни мерки по контрол на трафика. Спряно е движението на товарни коли над 3 тона и половина, за да се улесни движението на леки автомобили.

Поради честите случаи на трансфер на нелегални мигранти в посока от Александруполис към Солун полицията проверява личните документи на пътниците в колите.

До град Ксанти избухна пожар до магистралата. Властите изпратиха силни части от огнеборци и не се наложи да се спира движението.

На всички входове на градовете има пътни патрули, които улесняват движението на автомобилите.

По цялата пътна мрежа през около 20 километра са поставени полицейски екипи.

Засега няма задръстване, но се очаква в ранните следобедни часове още по-силен трафик.

