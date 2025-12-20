Предупредиха за трафика на граничните пунктове в събота

снимка: МВР

Заради стачни действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, предава БТА.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до 21 декември включително. Поради същата причина на прехода „Кулата –Промахон“ от 13:00 ч. днес не се пропускат товарни автомобили в двете посоки. На прехода „Илинден – Ексохи“ до 19:00 ч. няма да бъдат пропускани никакви превозни средства в двете посоки.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички ГКПП с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.

