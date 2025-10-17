Предупредиха за три дни бури и порои в Гърция

снимка: pexels.com

Разпространено е предупреждение от метеорологичните служби за мощен циклон, който ще засегне Гърция в продължение на три дни.

Очакват се интензивни валежи, силен вятър и бурно море, като атмосферната система ще навлезе над страната още тази нощ.

Дъждове ще обхванат западните райони и някои от островите в Егейско море. През събота се предвиждат поройни дъждове в северна Гърция и на повечето егейски острови.

Земеделските производители са приканени да преместят животните си далеч от речните корита. Властите по пристанищата препоръчват собствениците на малки плавателни съдове да избягват излизане в открито море до понеделник.

Въпреки че в петък не се очакват промени в графика на фериботите, пътуващите през уикенда е добре да се консултират с транспортните компании.

Пожарните служби са в състояние на засилена готовност, информира БНР.

Пътната полиция апелира гражданите да ограничат пътуванията през почивните дни, като при необходимост да се движат с технически изправни автомобили и пълен резервоар.

