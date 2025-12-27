Предупредиха за временни проблеми с машините за билети в градския транспорт във Варна

снимка: Булфото

От днес, 27 декември 2025 г., започва поетапна техническа адаптация на машините за продажба на билети в превозните средства и на спирките на градския транспорт във Варна. Поради извършваните технически дейности ще има временно затруднение при закупуването на билети от тези устройства, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД, допълва БНР.

От предприятието препоръчват използването на мобилното приложение TicketVarna, както и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.

След въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. машините ще приемат единствено евро монети и евро центове. Плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.

