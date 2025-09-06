Предупреждават за интензивен трафик в цялата страна

снимка: Булфото

В първия от поредицата почивни дни заради Деня на Съединението се очаква засилен трафик в цялата страна. Много почиващи по традиция са се насочили към Гърция за дългия уикенд.

Заради поредицата почивни дни много хора са се насочили за последно море в Гърция. Именно това е и причината да се оправдаят очакванията за засилен трафик към южната ни съседка.

Още от рано тази сутрин движението е много натоварено. В Кресненското дефиле и в Кресна автомобилите се движат бавно, като на места се образуват тапи. Очаква се трафикът да се засили дори още повече до обяд и да продължи да е тежък през целия ден, предава БТА.

Предприети са мерки от страна на АПИ като е въведено реверсивно движение в района на Симитли и лентите в посока Гърция са две. От полицията ще следят трафика и при нужда ще го регулират. Затова шофьорите е добре да тръгват подготвени за път, със заредени резервоари, храна и вода и най-вече с търпение.

При възможност хората могат да използват и алтернативния граничен пункт с Гърция - този при Гоце Делчев "Илинден - Ексохи".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!