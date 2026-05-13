Предупреждават за мощна магнитна буря в следващите дни

Снимка Пиксабей

Мощна магнитна буря може да засегне Земята през следващите дни. Учени предупреждават за повишена геомагнитна активност след силно слънчево изригване. Това показват данни на British Geological Survey.

Според експертите магнитната буря ще продължи до 16 май. Очаква се силата ѝ да достигне ниво G3, което се счита за сравнително силен показател.

Причината за явлението е изхвърляне на коронална маса - мощен поток от заредени частици, който Слънцето е изхвърлило в космоса след изригване.

Учените отбелязват, че на 13 май се очаква повишена слънчева активност с K-индекс 4, а още на следващия ден геомагнитните колебания могат да се засилят.

Магнитните бури могат да окажат влияние не само върху комуникациите и електрониката, но и върху човешкото здраве.

Най-често метеочувствителните хора се оплакват от главоболие, умора, раздразнителност, проблеми със съня и колебания в кръвното налягане, предава bgonair.bg.

Медиците препоръчват през този период хората да си почиват повече, да приемат достатъчно вода и да избягват стреса и прекомерното физическо натоварване.

Експертите подчертават, че прогнозите за слънчевата активност могат да се променят, тъй като данните се актуализират на всеки няколко часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!