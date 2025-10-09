Предупреждават за повишаване на речните нива на Янтра и Белица

илюстрация: Булфото, архив

Отново има повишаване на речните нива на Янтра и Белица, но без опасност и рискове от преливане към момента, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Силният дъжд продължава 48 часа, като количествата се увеличиха през последните пет часа. Средно с около 18 сантиметра на час се качват и Янтра, и Белица. Оттичането е добро – няма образувани тапи под мостовите съоръжения.

Нивото на Янтра е 2,90 метра на най-ниската точка във Велико Търново, при критична стойност от 4,50 метра до бетоновия възел в кв. „Чолаковци“ и 5,50 в кв. „Асенов“.

Нивото на Белица в Килифарево е 1,67 метра, при критична стойност от 3 метра. На точката в село Пушево Янтра е 1,34 метра при критична стойност 2,6 метра, допълва БТА.

Кметът Даниел Панов е в постоянна комуникация с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Гражданска защита“ и Областната дирекция на МВР. Кметовете на Килифарево и Дебелец са на терен, както и дежурни служители от Община Велико Търново. Информацията за нивата се актуализира на всеки 15 минути.

БТА припомня, че в следобедните часове ситуацията с нивата на реките в общините Велико Търново и Горна Оряховица беше спокойна. Проблем в старата столица създадоха падащи скални маси, които затвориха пътя от града към село Арбанаси. Паднали скални късове са повредили и част от оградата на крепостта „Царевец“, а други са нанесли поражения върху таксиметров автомобил.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!