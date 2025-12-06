Предупреждават за повишение на нивата на реките

снимка,архив: Булфото

Зареди валежите тази нощ над Южна Централна България се очаква повишение на нивата на реките, през следващите 42 часа.

Хидрологична прогноза, издадена до 05-06 декември 2025 г., 23:00 ч., показва покачване на речните нива в обширни части на Южна Централна България, особено района на Пловдив, Пазарджик и Асеновград, предава meteobalkans.com.

Отново вали сняг на прохода "Петрохан".

Пътуващи споделят кадри, показващи образувалата се снежна покривка.

Пътят е разчистен и преминаването е възможно за автомобили, подготвени за зимни условия. На място вече работят снегорини.

Поради продължителни дъждове в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян) се е активирало свлачище. Земна маса е паднала върху платното за движение към Смолян.

На място са полицейски служители, които регулират трафика, както и екипи на ОПУ-Пловдив, за да разчистят пътя.

В Пазарджишка област движението по път I-8 в участъка Сестримо – Момина клисура е ограничено заради наводнен пътен участък, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се отклонява по обходен маршрут по АМ "Тракия".

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".

