Предупреждават за силен дъжд в следващите часове

снимка: Pixabay

Тази вечер активираха системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас, във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Община Несебър. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите. При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112. На територията на Свети Влас и курорта Елените вали слаб дъжд, но към момента обстановката е спокойна, допълва БНТ.

Задействаха системата BG-Alert заради очакваните интензивни валежи и в района на Царево и още няколко общини на юг от Бургас. От общината в Царево призоваха хората да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове при силен дъжд, ако не е наложително. Дъждът е започнал малко след 22.00 ч., но към този час все още не е интензивен. Очаква се той да се усили в следващите часове. Освен в Царево, дежурни екипи в Созопол и Приморско са в готовност да реагират при влошаване на ситуацията.

