Предупреждават за силни гръмотевични бури в края на май

Към края на май и началото на юни атмосферата над България ще стане значително по-нестабилна, а температурите ще се повишат осезаемо. В периода между 30 май и 2 юни страната ни ще попадне под влиянието на по-топли въздушни маси, които ще донесат истински летни стойности на термометрите.

Очаква се максималните температури в много райони да достигнат между 28 и 32 градуса, като най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Тракийската низина и по поречието на река Дунав. Горещото време ще създаде условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, а на места не са изключени интензивни гръмотевични бури предава meteobalkans.com

Според предварителните прогнози, най-рискови за опасни атмосферни явления ще бъдат районите на Северна България и Тракия. Именно там вероятността от силни гръмотевични процеси, проливни валежи и градушки ще бъде най-висока. Метеорологичните условия ще благоприятстват образуването и на по-едра градушка, особено в следобедните и вечерните часове.

Синоптичната обстановка ще се характеризира със сблъсък между горещ въздух в ниските слоеве и по-хладни въздушни маси във височина — класическа предпоставка за бурна атмосферна нестабилност през късната пролет и началото на лятото.

Жителите на Дунавската равнина и Южна България трябва да следят актуалните прогнози, тъй като при подобни ситуации бурите могат да се развиват бързо и да бъдат съпроводени със силни пориви на вятъра, интензивни валежи и локални наводнения.

Въпреки повишения риск от опасни явления, периодът ще донесе и типично лятно усещане с много топло време, високи температури и повече слънчеви часове в сутрешните части на деня.

