Предупреждават за значителни валежи в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък, над по-голямата част от страната ще е преобладава разкъсана облачност, а в равнините и низините ще бъде мъгливо. Над Западна България се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат явленията след полунощ и към сутринта над Югозападна и Южна България. Там явленията ще са съпроводени и от гръмотевици, допълва meteobalkans.com.

Вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух, очакваните температури ще са по-ниски - между 4°С и 7°С., особено в крайните северозападни райони. В останалата част от страната вятърът ще остане от южната компонента и ще бъде поривист. Преобладаващите минималните температури ще са между 9°С и 12°С, а максималните ще са между 15°С и 22°С

През деня по-значителни по количества ще са валежите в Югозападна България и крайните южни райони, като на места не е изключено дори да прегърми. Към края на деня в Централна Северна България ще започнат валежи от дъжд. А през нощта срещу петък и над Източна България. През деня в Дунавската равнина ще е предимно облачно, мъгливо със слаби валежи от дъжд.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в четвъртък с прекъсвания ще превалява уметен дъжд. По-значителни ще са валежите в района на Благоевград, Сандански, Кюстендил, Перник и Драгоман. През деня максималните температури ще бъдат около 8-9°С. Ще духа умерен югозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще отслабне.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу четвъртък ще е предимно дъждовно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1900-1700 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Централна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°С, на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват по Южното Черноморие. През деня в четвъртък и с временни разкъсвания на облачността. След обяд, ще превалява слаб до умерен дъжд и по Южното Черноморие. Максималните температури ще са 18°-22°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!