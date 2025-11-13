Предупреждение: Ако декември месец завали сняг, няма да има кой да извършва почистването му

Пиксабей

Кризата с боклука е създадена от кмета и неговата администрация, но трябва да бъде решавана през Общинския съвет. Тя бе неминуема, ние предупредихме за нея една година по-рано. Това каза Иван Таков – председател на групата на "БСП за България“ в Столичния общински съвет, председател на Транспортната комисия и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



По думите му кризата предстои да се разраства и задълбочава. "Тя ще е много по-страшна от това, което виждаме в момента. За мен е изключително учудващо спокойствието на кмета, с което казва, че кризата била овладяна“, добави Таков.



Поради тази причина Столичният общински съвет одобри вземането на заем от 9 милиона лева за общинското дружество "Софекострой“ след началото на кризата в "Люлин“ и "Красно село“.



До края на месеца изтичат договорите за сметосъбиране и сметоизвозване на други три столични района, а до началото на 2026 г. – общо 20 района ще бъдат в бедствено положение, предупреди Иван Таков.



"С доклада, който ще бъде приет утре, ще закупим техника, която да подпомогне сметосъбирането и сметоизвозването, за да могат районите сами да извършват частично тази дейност и да облекчим удара върху гражданите. Ще помогнем на районните кметове да си наемат допълнително техника. Това няма да реши кардинално проблема, но поне може да намалим силата на удара, който предстои“, добави председателят на групата на "БСП за България“ в Столичния общински съвет.



Има опасност 16 района да останат и без разделно събиране, допълни той.



Зимната поддръжка също е под риск. "Ако декември месец завали сняг, освен че София ще бъде зарита с боклуци, на столичани ще бъде изключително трудно да се придвижват, тъй като няма да има кой да извършва почистването на снега от уличните платна и от тротоарите“, предупреди Иван Таков.

