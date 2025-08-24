Предупреждение: Слънчевите бури ще стават по-опасни за Земята

снимка: Пиксабей

Следващата слънчева супербуря може да удари Земята по-силно от когато и да било, казват учени.

Повишаването на нивата на CO₂ в горните слоеве на земната атмосфера може да причини хаос, да засили геомагнитните бури и да наруши живота, какъвто го познаваме. Тъй като нивата на въглероден диоксид в горните слоеве на земната атмосфера продължават да се покачват, нарастват опасенията за това как тази промяна ще повлияе на поведението на геомагнитните бури и тяхното въздействие върху технологичната инфраструктура на Земята, предава БГНЕС.

Ново проучване на учени от Националния център за атмосферни изследвания (NSF NCAR) към Националната научна фондация изследва тези промени в атмосферната динамика и потенциалното им въздействие, особено върху спътниците, обикалящи около Земята, съобщава The Daily Galaxy.

