Предупреждение към шофьорите след земетресението в Гърция
15.06.2026 / 09:57 0
кадър: Петел
"Пътна полиция" в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и части от Атина с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер, предаде БНР.
Редактор "Екип на Петел",
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