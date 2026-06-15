Предупреждение към шофьорите след земетресението в Гърция

кадър: Петел

"Пътна полиция" в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и части от Атина с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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