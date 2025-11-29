Предупреждение от планинските спасители

снимка: Булфото

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно и мъгливо, превалява дъжд. Във високите части е и ветровито.

За последното денонощия службата не е реагирала на сериозни сигнали за инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!