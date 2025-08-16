Предупреждение за бури през новата седмица

снимка: Пиксабей

Предстои период, в който ще усетим прехода към късното “златно” лято. Сутрините в много райони ще са прохладни с температури под 20 градуса, а горещите часове на деня ще стават по-малко. Спорадичните нахлувания на по-студен въздух ще създават условия за мощни летни бури.

След слънчевата неделя, в която следобедната жега ще удари с температури между 30 и 35 градуса, началото на предстоящата седмица ще е по-динамично. В понеделник следобед в Западна и Централна, по-късно и в Североизточна България ще се оформят гръмотевични явления с кратки, но интензивни дъждове, бурен локален порив на вятъра и градушка. Бурите от този тип са ограничени по обхват, предава Нова тв.

Във вторник, по преминаването на студения фронт, преди обяд ще превалява в централните и източните райони на Северна България. По-опасните бури обаче, ще са следобед и вечерта в Южна и Източна България.

С преминаването на фронта ще има усилвания на прохладния северозападен вятър. Дневните температури в понеделник ще са между 28 и 33 градуса, вторник - с един-два пункта по-ниски.

По Черноморието ще е слънчево в неделя и понеделник през по-голямата част от деня. Облаците ще са повече във вторник, когато ще има и валежи с гръмотевици. Смущенията по крайбрежието обаче са строго локални и бързо преминаващи.

Морето ще е неспокойно в неделя с вълни по откритите плажове с височина до метър, по южните брегове - до два метра. В понеделник обаче тенденцията е вълните временно да утихнат.

В по-далечна перспектива усещането за лято ще се запази. Ще е слънчево и горещо в дните 21-23 август. Преминаващ студен фронт ще създаде условия за летни бури на 23-24 август.

След това ранните прогнози допускат пореден сух период в дните до края на месеца. С голяма вероятност дневните температури ще се върнат към интервала 30-35 градуса с известни регионални колебания.

