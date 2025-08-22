Предупреждение за бури в петък

снимка: Пиксабей

През нощта срещу петък, над почти цялата страна ще е предимно ясно. Минималните температури ще са между 15°C и 22°C. Над цялата страна ще духа слаб югоизточен вятър.

През деня в петък северозападният вятър ще се усили ще навлиза порция студен въздух. До обяд времето ще е слънчево. След обяд в планинските райони и над Западна и Централна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Към края на деня явленията ще обхванат и Североизточните райони от нашата страна. На изолирани места ще паднат валежи, ще има условия и за градушки. Най-значителни ще са валежите в Централна Северна България и Североизточна България, допълва meteobalkans.com.

Над северозападната и централна част от Дунавската равнина след обяд вятъра ще се ориентира от северозапад вятър и ще започне понижение на температурите. Дневните температури над останалата част от страната ще са между 32-36°C. Не са изключени и температури и над 36 градуса по Целзий около р. Марица, в Горнотракийската низина. Над районите с валежи в СЗ и Централна Северна България, ще са по-ниски до 28°C-30°C

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще е с разкъсана облачност.Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 15°С до 16°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. Дневните температури ще се понижат , като максималните ще достигнат 28°-30°C. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Времето в планините

През нощта срещу петък ще е предимно ясно.

През деня ще е слънчево. След обяд, над планините от Западна и Централна България и Родопите времето ще е с развитие на купесто-дъждовна облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 25°C, а на 2000 метра – около 18°C. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, но с тенденция да се ориентира от северозапад. Към края на деня явленията ще обхванат и Лудогорието.

Времето по Черноморието

През нощта срещу петък ще е предимно ясно. През деня времето ще е слънчево.

Вятърът ще е от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 31°C. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е 25°-26°С.

Времето на Балканите

Над Западните и Централни Балкани ще под влияние на барична долина, свързана с приближаващ студен атмосферен фронт. На много места в Сърбия, Западна и Южна Румъния и част то Западна и Северна България ще има значителни валежи. Останалата част от полуострова ще е под влияние на гребен, свързан с адвекция на по-топла въздушна маса, и температурите ще останат високи.

