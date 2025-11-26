Предупреждение за дъжд, гръмотевици и силни ветрове в сряда

снимка,архив: Булфото

. Очакваме усложняване на пътната обстановка. Ще има условия и за виелици и навявания!

През нощта срещу сряда, времето ще е преобладава разкъсана облачност, а в равнините и низините и мъгливо. Слаби валежи от дъжд се очакват в Странджа и Родопите. Минималните температури ще бъдат между 1°С и 5°С. В Източна България и на места северно от планините, вятърът ще е силен от юг-югозапад, там и минималните температурите ще са по-високи - до 12-14°С. Районите без вятър ще е облачно и мъгливо и то предимно над крайните северозападни райони и градовете около р. Дунав.

През деня в сряда, около обяд, отново над Западна България ще започнат валежи от дъжд. По същото време над крайните северозападни райони ще превали слаб дъжд, но към края на деня валежите ще се усилят.

По-значителни по количества ще са валежите в Югозападна и крайните южни райони, като на места не е изключено дори да прегърми. Към края на деня в Централна Северна България ще започнат валежи от дъжд. Почти без валежи ще бъде над Североизточна България. Късно след обяд над крайните северозападни райони вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температурите. През деня в Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо. Максималните температури ще са между 5° и 7° в Западна и СЗ България, и доста по-високи в районите с южен вятър - до 18-22°

Времето в София

През нощта срещу сряда от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в сряда с прекъсвания ще превалява дъжд. По-значителни ще са валежите в района на Кюстендил, Перник и Драгоман. През деня максималните температури ще бъдат около 7-8°С. Ще духа слаб югозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от северозапад.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши, предава meteobalkans.com.

През нощта срещу сряда ще е предимно облачно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1800-1900м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Западна Стара планина, а към края на деня и над Централна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°С, на 2000 метра – около 2°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу сряда времето ще е предимно облачно. През деня в сряда и с временни разкъсвания на облачността. Ще бъде ветровито, но топло. Температурата на морската вода е около 15-20°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици. Сняг ще вали в Централна Сърбия и Динарските планини.

