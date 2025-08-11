Предупреждение за гореща вълна в средата на август

снимка: Булфото

През средата на август 2025 г. Западна и Централна Европа са обхванати от поредната изключително силна гореща вълна. Очаква се максималните температури да надвишат 40–42 °C в редица райони.

Това е втората значителна гореща вълна през това лято, след тази от юни.Според прогнозите температурата на нивото 850 hPa (приблизително 1500 м над земята) ще бъде с 12–14 °C над средната климатична стойност за периода 1991–2020 г., характерно за този сезон, предава meteobalkans.com.

Обратно на това, в Източна Европа и на Балканите температурите се очаква да бъдат в рамките на нормалните за сезона или леко по-високи, особено в западните части на Балканския полуостров.

