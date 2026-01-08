Предупреждение за лошо време в четвъртък

снимка: Булфото

Основният акцент в прогнозата са очакваните ураганни пориви на вятъра в Югоизточна България, както и силният вятър в Дунавската равнина. През деня над Източна България ще се развият гръмотевични бури, докато в Западна България валежите постепенно ще преминават в сняг. Очаква се и усложняване на пътната обстановка в планинските райони.

През нощта срещу четвъртък и през деня през страната ще премине студен атмосферен фронт, като още през нощните часове метеорологичната обстановка ще започне бързо да се усложнява. Валежи от дъжд ще обхванат Северозападна и Югозападна България, а с понижението на температурите те ще преминат в сняг. В планинските проходи ще има условия за виелици, а в Северозападна България – и за образуване на поледици.

Вятърът в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, докато в Югоизточна България ще остане югозападен, с почти ураганни пориви. Препоръчва се повишено внимание.

През деня в четвъртък валежите ще обхванат и Централна и Източна България. В Източна България ще се развият гръмотевични бури, а с понижението на температурите и там дъждът ще премине в сняг. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще бъде силен до бурен, като в Горнотракийската низина и Дунавската равнина поривите могат да достигнат 70–90 км/ч. След обяд ще започне следфронтално разкъсване на облачността, но силният вятър ще се задържи до края на деня.

Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 2° до минус 4° в северозападните райони и до 12°–16° в Югоизточна България.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък ще бъде предимно облачно, с валежи от сняг. През деня до обяд ще остане облачно, а следобед облачността временно ще се разкъсва. Ще духа умерен северозападен вятър и ще започне понижение на температурите.

Времето в планините

Над планините ще бъде облачно и силно ветровито. Очакват се валежи от сняг, като на места ще има условия и за гръмотевични бури. Ще духа силен до бурен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 0°, а на 2000 м – около минус 6°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Валежите от дъжд ще продължат през деня, като около обяд не са изключени и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 15°, а вълнението на морето – 3–4 бала, предава meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Студен атмосферен фронт ще определя облачното и снежно време в Сърбия и Централна България, като ще започне и съществено понижение на температурите. В Източна България и Северозападна Турция ще има условия за гръмотевични бури.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!