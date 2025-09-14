Предупреждение за лошо време в неделя

снимка: Булфото

Очакваните валежи могат да достигнат до 20-50 л./кв.м. Ще има условия за дребна по размер градушка и силни пориви на вятъра. Валежите ще са на изолирани места.

Времето в България

През нощта срещу неделя времето над по-голямата част от страната ще бъде с разкъсана облачност. Вятърът ще остане източен. Минималните температури ще са между 12° и 18° в Западна България, а в Източна и Южна България ще се задържи по-топло – до 17–20°, предава meteobalkans.com.

В неделя денят ще започне предимно слънчево и все още топло. Следобед над планинските райони на Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Към края на деня в крайните западни и северозападни райони ще започнат валежи от дъжд, свързани с приближаването на изразен студен атмосферен фронт. През нощта срещу понеделник валежите в Западна България ще се усилят и на много места ще са проливни, особено в планинските райони.

През деня ще духа слаб до умерен източен вятър, който към вечерта ще се ориентира от северозапад. С него ще започне и нахлуване на по-студен въздух.

Температурите ще са в широк интервал – в Западна и Северозападна България около 28–29°, докато в Горнотракийската низина ще бъде значително по-топло – до 30–32°.



Времето в София

През нощта срещу неделя облачността ще бъде разкъсана, предимно висока. Минималните температури ще са между 12° и 15°. През деня ще бъде слънчево, но следобед облачността ще се увеличи и привечер ще започнат валежи от дъжд.



Времето в планините

Условията за туризъм ще бъдат добри, но към края на деня се очаква преминаване на фронт.

През нощта срещу неделя ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава разкъсана облачност, но следобед над Западна Стара планина ще се развие купесто-дъждовна облачност. Вятърът ще е от югоизток, като към края на деня и през нощта срещу понеделник ще се усили и ще смени посоката си от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще е около 20°, а на 2000 м – около 15°. Около полунощ и през нощта срещу понеделник на места ще има превалявания и гръмотевици.



Времето по Черноморието

До обяд ще бъде слънчево и сравнително приятно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 28–29°. Морската вода е с температура около 23–25°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.



Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт. На много места в Западните Балкани, а по-късно през деня и през нощта срещу понеделник и в централните райони на полуострова, ще превали и прегърми. Температурите постепенно ще се понижат.

