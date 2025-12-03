Предупреждение за мъгли и дъжд в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда над по-голямата част от страната времето ще се задържи с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла. Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 2°С и 4°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана — до минус 1°–2°С. По-топло ще се задържи по Северното Черноморие и западната част от Горнотракийската низина - до 4-7°С, предава meteobalkans.com.

През деня в сряда, над цялата страна времето ще бъде с разкъсана висока облачност. По-плътни ще са облаците над крайните западни и северозападни райони, където на места ще превали слаб дъжд. Слаби валежи се очакват и по Северното Черноморие. Ще духа слаб вятър от изток, а по Черноморието и от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8°С и 14°С.

Времето в София

През нощта срещу сряда времето ще бъде с разкъсана висока облачност, а до сутринта ще се образуват и мъгли. Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня в сряда ще е предимно облачно, ще превали и слаб дъжд, като максималните температури ще достигнат до 8-9 °С.

В планините

Времето в планините ще е облачно и мъгливо, а след обяд на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1500-1800 метра - сняг. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, на 2000 метра – около минус 2°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд по Северното Черноморие се очакват слаби валежи. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 12°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Западните Балканите ще бъдат под влияние на антициклон, ще започне и затопляне и стабилизиране на атмосферата. По същото време, част от южните и централни Балкани ще са под влияние на плитък циклон, там се очакват и валежи. Температурите ще се повишат, но сутрин ще е студено с температури близки до нулата.

