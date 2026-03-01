Предупреждение за мъгли и слани в неделя

През нощта срещу неделя над почти цялата страна ще е предимно ясно. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия за мъгли или ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 3°С и плюс 1°С, малко по-високи в Югозападна България - между 3°С и 5°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в неделя облачността ще бъде разкъсана. След обяд ще има повече слънчеви часове в цялата страна. Ще духа слаб източен вятър. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия за мъгли през целя ден, но ще има и временни разкъсвания.

Максималните температури ще бъдат между 7°С и 8°С, а в района на Сандански – до 10–13°С.

В София денят ще започне с разкъсана или ниска слоеста облачност и минимална температура около минус 3°С. През деня облачността ще остане разкъсана, а след обяд ще има повече слънчеви часове и ще се затопли. Ще духа слаб източен вятър. Максималната температура ще достигне около 10°С, но заради вятъра усещането ще бъде за по-ниска стойност.

В планините ще е слънчево, бавно ще се затопля. Ще духа силен, а по високите части временно и бурен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°С, а на 2000 метра – около минус 6°С.

През нощта срещу неделя по Черноморието ще е предимно ясно. В сутрешните часове ще има и ниска слоеста облачност. През деня облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През следващите 48 часа Балканите постепенно ще попадат под влияние на гребен на високо атмосферно налягане и температурите ще се повишат.

