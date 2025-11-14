Предупреждение за мъгли в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, над почти цялата страна времето ще е предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия и целодневни мъгли. Минималните градуси ще бъдат между 3°С и 4°C, a по морето – малко по-високи, до 11–13°C. По-ниски в Югозападна България и на места из Дунавската равнина- около 1-2 °C.

През деня в петък над цялата страна времето ще е слънчево време, но в Дунавската равнина и на места из Горнотракийската низина и Софийското поле, ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Там и максималните температурите ще са по-ниски - до 7-9°C. Където слънцето пробие, ще се радват и на повече топлина до 12-15°C.

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. До обяд също е мъгливо. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 9°-12°C.

Времето по планините ще е предимно слънчево, а след обяд и с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°С, а на 2000 метра – около 4°С, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 14°С и 15°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е слънчево и топло, ще започне и пренос на по-топла въздушна маса. Температурите ще се повишават.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!