Предупреждение за мъгли във вторник

През нощта срещу вторник над по-голямата част от страната ще се задържи предимно ясно време. В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла. Очакваните минимални стойности ще бъдат между 1°С и 4°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана — до минус 2°–3°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и Североизточен България - до 4-6°С, там и облачността ще е разкъсана.

През деня във вторник над цялата страна ще е предимно слънчево, ще се и затопли. Ще духа слаб вятър от северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 8°С и 14°С. Времето около и след обяд ще е с разкъсана средна и висока облачност.

През нощта срещу вторник времето ще бъде предимно ясно, а до сутринта ще се образуват и мъгли. Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня във вторник ще е с разкъсана средна и висока облачност, като максималните ще достигнат до 8-9 °С

Времето в планините

И времето по планините ще се подобрява. През деня ще е с разкъсана средна и висока облачност.

Ще духа слаб западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°С, на 2000 метра – около минус 1°С.

Времето по Черноморието

И по Черноморието времето ще се подобрява. Ще е слънчево и топло. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 12°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на антициклон, ще започне и затопляне и стабилизиране на атмосферата. Температурите ще се повишат, но сутрин ще е студено с температури близки до нулата.

