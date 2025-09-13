Предупреждение за магнитна буря

Снимка Pixabay

През следващите дни Земята ще бъде засегната от нова магнитна буря, информира Британската геоложка служба.

На 12 и 13 септември скоростта на слънчевия вятър се е върнала до обичайните стойности. Въпреки това, към нашата планета се насочва бърз поток от голяма коронална дупка.

Според прогнозите геомагнитната активност ще започне да се засилва на 14 септември, а на 15 септември се очаква вероятност за слаба магнитна буря от категория G1.

Тези прогнози се потвърждават и от наблюденията на "Метеоагент", според които на 13 септември условията ще останат спокойни, а напрежението ще се увеличи ден по-късно.

Магнитните бури често предизвикват оплаквания като главоболие, умора, колебания в кръвното налягане и проблеми със съня. Напълно да се избегнат последствията е невъзможно, но има начини за намаляване на негативното им въздействие върху организма, допълва Bulgaria ON AIR.

Специалистите препоръчват да се спазва режим на сън, да се приема повече вода и да се ограничат напитките като кафе, силен чай и алкохол, тъй като натоварват сърцето и кръвоносната система.

Подходящо е да се консумира по-лека храна – зеленчуци, плодове, риба и зърнени продукти.

Добре е да се избягват стресът и преумората, а физическата активност да се сведе до минимум. Разходките на открито, леката гимнастика или медитацията могат да помогнат за отпускане и по-добро самочувствие.

