Предупреждение за магнитни бури

На Слънцето е регистрирано второ изригване от предпоследния клас мощност, съобщиха за ТАСС от руския Институт по приложна геофизика.

Според прогнозата на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания и на Института по слънчево-земна физика, активността на изригванията ще се засили. Очаква се възможност за откъсване на големи протуберанци и образуване на изригвания от висок клас в зоната на удара върху Земята, предава БГНЕС.

Слънчевите изригвания се класифицират в пет групи според мощността на рентгеновото лъчение – A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на мощност от 10 нановата на квадратен метър в земната орбита, като при преминаване към следващата буква тя се увеличава 10 пъти.

Изригванията могат да бъдат съпроводени и с емисии на слънчева плазма. Ако облаците достигнат Земята, това може да провокира магнитни бури.

