Предупреждение за нови проблеми по гръцката граница

04.01.2026 / 09:00 0

снимка: Булфото,архив

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.

Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния. 

