Предупреждение за опасно време в неделя

снимка: Булфото

Времето в събота, 25 октомври ще е предимно слънчево, сочи прогнозата на НИМХ. От запад облачността ще се увеличава, по-значителна над Северна България, и привечер на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места там ще превали слабо. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни отново ще се създаде валежна обстановка. В неделя облачността над цялата страна ще се увеличи. Валежите ще обхванат цяла Северна и Западна България.

Оланжев код за значителни валежи е издаден за София - област и град и за областите Перник, Кюстендил и Благоевград. Жълт код е издаден за областите Пловдив, Пазарджик, Враца, Монтана и Видин.

Вятърът ще е от юг-югоизток, слаб в Източна България - умерен. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°. През нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух.

Валежите ще обхванат и Източна България. Временно интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони в неделя в Западна, а в понеделник в Южна България.

Температурите ще са с малък дневен ход от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

Във вторник вятърът ще отслабне, но ще остане от северозапад. Ще има променлива, по-често значителна облачност, в северозападната половина от страната с превалявания от дъжд, но вече по-слаби и на по-малко места. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 15° и 20°.

През следващите дни ще бъде предимно слъчево. Сутрин ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана, а в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. В сряда ще остане хладно с максимални температури в по-голямата част от страната до 15°, а в четвъртък и петък ще се затопли.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!