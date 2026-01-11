Предупреждение за поледици и виелици в неделя
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт и оранжев код за опасно време за неделя, 11 януари. Очакват се дъжд, сняг и условия за поледици в голяма част от страната.
В неделя синоптичната обстановка в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход.
Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони.
В София температурата ще е около минус 4°.
Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите:
Добрич → оранжев код, снеговалеж
Силистра → оранжев код, снеговалеж
Разград → оранжев код, снеговалеж
Шумен → оранжев код, снеговалеж
Търговище → оранжев код, снеговалеж
Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:
Видин → жълт код, снеговалеж
Монтана → жълт код, снеговалеж
Враца → жълт код, снеговалеж
Плевен → жълт код, снеговалеж
Ловеч → жълт код, снеговалеж
Велико Търново → жълт код, снеговалеж
Русе → жълт код, снеговалеж
Южна и Югоизточна България
Бургас → жълт код, поледица / зимни условия
Ямбол → жълт код, поледица
Сливен → жълт код, снеговалеж
Стара Загора → жълт код, снеговалеж
Хасково → жълт код, поледица
Кърджали → жълт код, поледица
Западна България
София-град → жълт код, снеговалеж
София-област → жълт код, снеговалеж
Перник → жълт код, снеговалеж
Кюстендил → жълт код, снеговалеж
Пазарджик → жълт код, снеговалеж
Пловдив → жълт код, снеговалеж
По-слабо засегнати (зелен код) остават:
Благоевград
Смолян
Габрово (по-голямата част)
части от Пловдивска и Пазарджишка област (по-ниските райони)
В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°.
По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
Атмосферното налягане ще се повиши значително и ще е около средното за месеца.
