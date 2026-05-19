Предупреждение за силен дъжд, градушки, гръмотевични бури и силен вятър в следващите дни

Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица. И в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в Източна България.

Утре по-значителна облачност ще има над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморското ни крайбрежие и в София – около 21°. Ще духа умерен, в източните райони – силен вятър от север-северозапад, с пориви до около 90 км/ч. В следобедните часове се очакват интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност, първо в Източна, а до вечерта – и в Централна България. Има условия и за градушки.

По Черноморието също на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа временно силен вятър от север-северозапад.

И в планините ще духа умерен и силен северен вятър. И там в следобедните часове ще има валежи и гръмотевици, с малка вероятност в масивите от Западна България.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево, а на места в Испания – вече и горещо, с температури над 30°. Ще има райони с дъжд и гръмотевици, но най-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Украйна и в източните части от Балканите. Причината – многоцентров циклон, който ще продължи да определя времето и в нашата страна, предава БНТ.

И в четвъртък валежи и гръмотевици ще има на повече места в Източна България, както и в планините. През следващите дни, до края на седмицата, на много места в цялата страна ще вали, в отделни райони, временно интензивно, с гръмотевични бури и с условия за градушки. Повече слънчеви часове се очакват в неделя, в Североизточна България. Максималните температури през повечето дни, с изключение на четвъртък, ще се задържат по-ниски от обичайните за това време от годината.

