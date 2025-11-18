Пиксабей

Предупреждение за ураганен вятър в Царево. Според метеоролозите днес в района се очаква поривите да достигнат до 90 км/час.

Огромно дърво се стовари на една от централните улици в Царево тази нощ. От общината предупредиха, че има риск от летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се хората да не излизат навън, ако не се налага и да обезопасят всички незакрепени предмети на открито, по терасите и дворовете си, предаде БНТ.

Бурният вятър през нощта събори дърво и временно затвори пътя между селата Ясна поляна и Ново Паничарево в района на Приморско.

